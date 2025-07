Buzinaço reúne manifestantes pró Bolsonaro na Praça Itália em São Carlos

Na noite desta quinta-feira (24), um grupo de manifestantes realizou um buzinaço na região da Praça Itália, em São Carlos. O ato foi organizado por bolsonaristas e apoiadores de partidos de direita.

Com bandeiras e camisetas do Brasil, os participantes protestaram pedindo a saída do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

A manifestação ocorreu de forma pacífica, mas gerou lentidão no trânsito da região durante o período do protesto.

Leia Também