Bira participa de evento da União Nacional dos Juízes de Rodeio em Potirendaba

Crédito: divulagação

A UNJR – União Nacional dos Juízes de Rodeio realizou na última quarta-feira, 06/03, o 1º Seminário Aberto de Juízes de Rodeios com apoio da Prefeitura de Potirendaba.

O evento ocorreu no Centro de Eventos “Seresteiros da Saudade” e contou com 76 Juízes de Rodeio de todo o Brasil e o tema do treinamento foram as “regras e julgamentos de montarias em touros e cavalos”.

São Carlos foi representado no evento por Ubirajara Teixeira, o Bira, juiz de rodeio e Secretário Geral da UNJR: “Como juiz de rodeio e ex-competidor, poder fazer parte da União Nacional dos Juízes de Rodeio e representar nossa cidade é muito importante, ainda mais agora que São Carlos poderá voltar a ter rodeios após muitos anos e através de uma luta de todos nós.” - destacou Bira que além de juiz de rodeio, é um grande defensor da causa animal e está no meio dos rodeios há mais de 30 anos.

Durante a programação o Presidente da entidade, Paulo Henrique, o popular PH, anunciou para os presentes que Potirendaba será a sede da UNJR devido à tradição, grande apoio e incentivo que a cidade tem com o mundo do rodeio.

O apoio do munícipio foi muito elogiado ainda pelo Vice Presidente, Fábio Padilha e pelo Secretário Geral, Ubirajara Teixeira.

“É um orgulho muito grande para Potirendaba ser sede de uma entidade tão importante para cenário do Rodeio Nacional. Todo nosso apoio e incentivo para esta tradição cultural.” Comenta a Prefeita Gi Franzotti (PL).

