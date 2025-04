Bazar Solidário acontece neste sábado na Praça do Embaré

Compartilhar no facebook

Imagem de bazar ilustrativa - Crédito: Freepik

No próximo dia 3 de maio, das 9h às 17h, será realizado um Bazar Solidário na Praça do Embaré, com o objetivo de arrecadar fundos para o Projeto Laureando, que apoia crianças em tratamento oncológico.

O evento contará com uma grande variedade de peças, com preços a partir de R$ 1,00. Além das compras, o público poderá aproveitar diversas atrações gratuitas, como cama elástica, algodão-doce e carrinho de pipoca, garantindo diversão para toda a família.

O Projeto Laureando é reconhecido pelo trabalho de assistência e acolhimento a crianças e famílias que enfrentam o desafio do câncer infantil, e toda a arrecadação do bazar será revertida para fortalecer essa importante causa.

A comunidade está convidada a participar, contribuir e se divertir em um dia dedicado à solidariedade.

Serviço:

Evento: Bazar Solidário

Data: 03/05

Horário: 09h às 17h

Local: Praça do Embaré

Atrações gratuitas: Cama elástica, algodão-doce e carrinho de pipoca

Peças a partir de: R$ 1,00

