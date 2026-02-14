Bancos fecham no Carnaval e reabrem ao meio-dia na Quarta-Feira de Cinzas

Agência do Banco do Brasil - Crédito: divulgação

O mês de fevereiro de 2026 terá alterações importantes no funcionamento das agências bancárias em todo o país em razão do Carnaval, que impacta o calendário oficial do sistema financeiro nacional.

De acordo com a Resolução nº 4.880/2020 do Conselho Monetário Nacional, não haverá expediente bancário ao público na segunda-feira (16) e na terça-feira (17 de fevereiro), datas em que são celebrados os dias de Carnaval.

Já na Quarta-Feira de Cinzas (18 de fevereiro), o atendimento bancário será retomado apenas a partir das 12h, no horário local, com encerramento no horário normal de fechamento das agências. Nas cidades onde as agências costumam fechar antes das 15h, o início do expediente será antecipado para garantir mínimo de três horas de atendimento presencial.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) orienta os clientes a utilizarem, preferencialmente, os canais digitais, como aplicativos e internet banking, para a realização de transferências, pagamentos de contas e outras operações durante os dias sem atendimento presencial.

Contas de consumo, como água, energia elétrica, telefone e boletos em geral, que tenham vencimento nos dias 16, 17 ou 18 de fevereiro, poderão ser quitadas no próximo dia útil sem cobrança de juros ou multa. Normalmente, tributos federais, estaduais e municipais já possuem vencimentos ajustados ao calendário de feriados bancários.

Segundo a Febraban, além dos serviços digitais, os caixas eletrônicos das áreas de autoatendimento permanecem disponíveis, inclusive durante os feriados, para saques e outras operações básicas.

Leia Também