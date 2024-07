Assembleia reúne centenas de trabalhadores da Tecumseh

SIGA O SCA NO

Trabalhadores da Tecumseh durante assembleia para debater as reivindicações - Crédito: Divulgação

Centenas de metalúrgicos da Tecumseh se reuniram em assembleia domingo, 7, no clube de campo do Sindicado dos Metalúrgicos para debater reivindicações propostas pela classe trabalhadora junto à direção da empresa, que conta atualmente com aproximadamente dois mil colaboradores.

Na oportunidade os metalúrgicos reprovaram a proposta da empresa de calendário (troca de feriados), mas aprovaram os eixos principais da campanha salarial deste ano, como o reajuste com reposição da inflação e aumento real; reajuste no tíquete alimentação, reajuste na PLR, redução de jornada (40 horas semanais) sem redução do salário e manutenção das cláusulas sociais.

Após aprovação dos trabalhadores, foi encaminhado na assembleia que a pauta de reivindicações será entregue nesta quinta-feira, 11 para a empresa, já que uma nova assembleia tem previsão de ocorrer no dia 28 de julho, igualmente no clube de campo.

FGTS

O Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté informou que a ação coletiva movida contra a Exxomed para a cobrança do FGTS em atraso foi julgada procedente.

A direção do sindicato solicita a presença dos trabalhadores que atuaram na empresa durante o período de 9 de julho de 2015 em diante, para comparecerem na sede da entidade, para realizar os cálculos necessários.

O departamento jurídico do sindicato está na fase de cálculos para assegurar que todos recebam os valores devidos. Os trabalhadores devem comparecer munidos dos seguintes documentos: Documento pessoal (RG ou CPF); Carteira de Trabalho; Extrato Analítico do FGTS (que pode ser obtido na Caixa Econômica Federal); e Holerites da empresa (se ainda possuir), é necessário agendar horário.

