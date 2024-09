Aproximação de nova frente fria pode provocar chuva no estado de SP; saiba quando

Leitor registra chuva na região Central (27/09) - Crédito: Whatsapp SCA

Segunda-feira (30/09) e Terça-feira (01/10)



Dia ensolarado e sem chuva em todo o território paulista, devido a massa de ar seco associada ao sistema de alta pressão. Baixos valores de umidade do ar, especialmente no período da tarde. Temperaturas em elevação.

Quarta-feira (02/10) e Quinta-feira (03/10)



A quarta-feira começa com tempo estável, poucas nuvens e sem chuva. No entanto, no decorrer da tarde haverá aumento da nebulosidade e ocorrências de chuvas com trovoadas isoladas, devido à aproximação de uma nova frente fria, prevista deslocar-se pelo oceano, próximo ao litoral paulista, no decorrer da quinta-feira. Temperaturas elevadas.

IPMET

