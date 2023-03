Após reportagem do SCA, pequeno Daniel é transferido para a Santa Casa

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

O pequeno Daniel Henrique de Jesus Dellaporte, de apenas 9 meses, conseguiu ser transferido para a Santa Casa de São Carlos na noite de ontem (29) após publicação de reportagem do São Carlos.

A mãe entrou em contato com o portal pedindo ajuda, pois o filho contraiu pneumonia e foi atendido várias vezes na UPA, porém era liberado, mas na última vez o médico pediu a internação devido a gravidade do caso, porém ele ficou aguardando vaga através do sistema CROSS. (veja a matéria).

Leia Também