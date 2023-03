Bebê com pneumonia aguarda transferência para hospital em São Carlos

Crédito: divulgação

Daniel Henrique de Jesus Dellaporte, de apenas 9 meses, com pneumonia, aguarda uma vaga para internação em São Carlos. A informação foi passada pela mãe, Sara de Jesus Araújo, residente no Antenor Garcia, em entrevista na tarde desta quarta-feira, 29.

Preocupada com o estado de saúde delicado do pequeno Daniel, ela disse que o bebê adoeceu e deu entrada na sexta-feira, 24, na UPA Cidade Aracy com crise de asma, sendo medicado com hidrocortisona e foi feito ainda um Raio X que, segundo ela, não teria sido visto pela médica, “pois ele já estaria melhor”.

Ainda na UPA, a mãe disse que foi informada que não seria necessário os ciclos de inalação e que não tinha Aerolin e Atrovent disponível na unidade. “Mas que se meu filho piorasse e eu tivesse a medicação poderia trazer. Então fui liberada”, disse.

Desta forma, Sara contou que retornou para sua moradia, mas percebeu que o bebê não apresentava melhoras. Diante disso, no domingo, 26, Daniel apresentou febre e a respiração debilitada. Assim voltou à UPA.

“Ele tomou novamente hidrocortisona e fez a inalação pois eu comprei Aerolin e Atrovent do meu bolso. Em seguida foi liberado e mandado para casa novamente, pois segundo o pessoal da UPA ele estava bem”, afirmou Sara.

Após três dias de preocupação, ela disse que seu filho não apresentava melhora e nesta segunda-feira, 27, Daniel ainda apresentava cansaço na respiração e febre. Mais uma vez foi à UPA Aracy e fez uso hidrocortisona novamente. “Mesmo eu dizendo que não estava mais fazendo efeito. A médica disse que abriria o CROSS, mas que eu não me preocupasse que não era nada grave”, afirmou.

Nesse dia, Sara disse que ficou na UPA das 9h até às 18h, até uma médica é uma enfermeira a convenceram a voltar para sua casa e fechar o CROSS. “Segundo elas, tinha que tomar antibiótico, era capaz do meu filho ser internado e acabar pegando alguma doença. Então fui para casa, dei o antibiótico. Mas já tinham me informado que o meu filho estava com pneumonia”, afirmou,

A “via crucis” de Sara não parou por ai, já que na terça-feira, 28, logo às 7h35 teve que retornar à UPA e o pequeno Daniel fez todos os ciclos possíveis de inalação, porém não houve melhora. A medicação dele teria acabado às 9h e desde então, revelou a mãe, o bebê teria ficado em um leito, sem ninguém assisti-lo e esperando vaga. “Foram ver o meu filho às 19h. Se estava bem. Mas desde às 9h. Às 21h veio uma médica e pediu um raio X. Olhou e disse que estava tudo bem e que iria cancelar o CROSS. Afirmou ainda que eu poderia ir para casa e falou para fazer apenas inalação com soro fisiológico em uma criança que está com pneumonia! Fui pra casa mais uma vez”, afirmou, indignada.

Revoltada, a mãe entrou em contato com o São Carlos Agora nesta quarta-feira, 29 e disse que foi novamente na UPA Aracy e aguarda vaga em algum hospital. “Passei com outro médico que me disse pela manhã que o caso do meu filho é internação, pois está com os pulmões infiltrados de catarro! E agora eu me pergunto: até quando vou ficar nessa situação? Vão esperar acontecer algo pior? Me perguntaram se eu podia trazer o antibiótico da minha casa pois ligaram no posto de saúde e não tem a medicação”, finalizou a indignada mãe.

SEGUNDO CASO CASO

Christopher Marques da Silva de 10 meses também aguarda transferência para Santa Casa ou HU. Segundo a mãe . Joara Marques Silva de Andrade,ela procurou a Upa do Santa Felícia no último sábado e domingo.Disse que seu filho foi examinado e liberado. Passou mal novamente na segunda-feira , foi levado até a UPA do Aracy, mas também foi medicado e liberado. Ontem, ele voltou até a UPA onde foi diagnosticado com pneumonia.

NOTA DO HU-UFSCAR

Informamos que a crianças em questão foi inserida no sistema CROSS hoje e que é a regulação da CROSS que determina o critério de quem será encaminhado para o HU-UFSCar.

Salientamos que muitas regiões do estado de São Paulo estão enfrentando epidemias de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus sincicial respiratório. Essa doença acomete crianças pequenas, levando ao quadro de desconforto respiratório. A região de São Carlos enfrenta um aumento considerável do número de casos, o que tem superlotado os prontos-socorros, enfermarias e UTIs pediátricas. Hoje o HU-UFSCar atua além de sua capacidade na internação pediátrica. Gestores das três esferas governamentais têm se empenhado na ampliação da capacidade assistencial, procurando minimizar o problema.

