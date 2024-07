Após frente fria, temperaturas voltam a subir gradativamente

São Carlos - Crédito: Divulgação

A quinta-feira (11) será marcada pela volta da estabilidade em parte do estado de São Paulo, com céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva nas regiões noroeste e norte. Nas demais regiões, o céu ficará nublado a parcialmente nublado, com a possibilidade de chuvas fracas e isoladas, principalmente no sul e na faixa leste do estado. As temperaturas apresentarão elevação gradual ao longo do dia.

Em São Carlos, a probabilidade de chuva é baixa e as temperatura máxima não deve passar dos 28ºC nesta quinta-feira.

IPMET

