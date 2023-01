Após calote, motoristas de aplicativo fazem protesto na frente da casa de passageira em São Carlos

SIGA O SCA NO

Motoristas de aplicativo se revoltaram na noite de ontem e acusam um passageiro de dar calote no pagamento da corrida.

Segundo informações repassadas ao SCA, na madrugada de terça-feira (25), o motorista foi solicitado para realizar uma corrida para uma mulher no Jardim Medeiros até a cidade de Ribeirão Bonito de ida e volta. Na volta, o homem que fez o pedido retornou junto.

Ao retornar, o acusado disse que não tinha dinheiro e não havia como fazer o PIX no valor de R$ 150,00.

Inconformado, o motorista passou um alerta aos colegas e alguns resolveram fazer um protesto na frente da casa da mulher, no Jardim das Torres. Vários veículos de aplicativo de reuniram na frente da casa, inclusive a Polícia Militar precisou ser acionada.

Segundo alguns motoristas, essa seria a terceira vez que o homem teria dado calote após solicitar uma corrida. Ele teria se comprometido a pagar no começo do próximo mês.

Ainda de acordo com alguns motoristas de aplicativo, essa situação vem ocorrendo com certa frequência. Eles pedem respeito com a categoria.

