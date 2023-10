Amigos e familiares se reúnem na frente da Santa Casa para orar por motoboy vítima de acidente

SIGA O SCA NO

10 Out 2023 - 16h06

10 Out 2023 - 16h06 Por Redação São Carlos Agora

Crédito: arquivo pessoal

Amigos e familiares do motoboy Richard Euzebio Amancio, 31, vítima de um grave acidente na noite do último domingo (8), na estrada da Servidão, fizeram uma corrente de oração na noite de ontem na frente da Santa Casa, onde ele está internado. Várias pessoas participaram do ato cantando louvores pela sua vida.

Segundo a assessoria imprensa da Santa Casa de São Carlos, Richard segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e seu estado de saúde ainda é considerado grave.

O que aconteceu?

Richard conduzia um veículo Gol no sentido Botafogo/Zavaglia, quando por motivos desconhecidos, perdeu o controle e colidiu violentamente contra um poste de energia. O veículo ficou destruído e Richard foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado até a Santa Casa pelo Samu, onde passou por cirurgia devido a ter perdido massa encefálica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também