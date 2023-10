Alunos da USP São Carlos fazem paralisação de advertência

SIGA O SCA NO

11 Out 2023 - 11h07

11 Out 2023 - 11h07 Por Marcos Escrivani

Uma das entradas da USP bloqueadas com carteira e cadeiras - Crédito: São Carlos Agora

Em apoio aos professores e lutando por demandas locais, alunos da USP São Carlos realizam nesta quarta-feira, 11, uma paralisação de advertência. Todas as salas de aula dos campus 1 e 2 foram bloqueadas com cadeiras e carteiras e o movimento atinge aproximadamente 9 mil estudantes.

O São Carlos Agora falou com os organizadores do movimento que solicitaram anonimato. Segundo ele o movimento termina nesta quarta-feira. Pelo menos 500 alunos participaram de uma assembleia na noite de terça-feira, 10.

Os manifestantes irão se reunir com a Prefeitura do campus USP para pressionar que as reivindicações sejam atendidas e na semana que vem acontecerá uma assembleia e caso nada mude, não é descartada uma nova paralisação das aulas.

“Queremos a contratação de novos professores, pois o ensino está precário, mais transporte e principalmente a permanência estudantil, como auxílio financeiros para aqueles que necessitam e o bandejão aos sábados, domingos e feriados. Os alunos também se alimentam nesses dias”, disse.

O que pedem

Abaixo, a reivindicação dos manifestantes:

“1. Contratação de professores efetivos:

Tem unidades da USP ameaçando fechar por falta de professores. Em São Carlos, a falta de professores faz com que diversas disciplinas optativas não sejam oferecidas, comprometendo a formação dos alunos. A USP não realiza contratações de professores que atendam às demandas dos estudantes.

2. Melhorias na infraestrutura do Aloja:

O alojamento é fundamental para a permanência estudantil de diversos estudantes. A estrutura do alojamento apresenta problemas graves, que pioraram muito com a chuva. Infiltração, inundação, e diversos outros problemas tornam as condições da moradia estudantil totalmente precária. Reivindicamos uma moradia digna para os estudantes do alojamento.

3. Revisão do contrato da empresa do bandejão:

3 refeições por dia, todos os dias, para todos os alunos. Jantar no C2. Oferecimento de opção vegana e para pessoas intolerantes a lactose. Ampliação do espaço do bandejão e implementação de marmitas.

4. Melhorias na estrutura do CEFER:

Abertura do CEFER todos os dias, fazer as reformas pendentes, volta da academia no CEFER.

5. Revisão do contrato de ônibus:

Mais motoristas e horários, com horários que sejam definidos com participação dos alunos que estudam no C2.

