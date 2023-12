Alunos com deficiência passam o dia em clube recreativo de São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPDMR) proporcionou na última segunda-feira, 4, um dia diferente para um grupo de crianças da rede municipal de ensino. Os alunos da Emeb “Dalila Galli” com deficiência passaram o dia no São Carlos Clube. A Emeb é uma escola bilíngue, referência em ensino para surdos em São Carlos.

A vice-presidente do clube, Ana Laura Pedrino Belasco, foi anfitriã das crianças e da equipe técnica da unidade escolar que acompanhou a turma. “Todos puderam aproveitar a estadia para curtir a piscina e as dependências de lazer, e o São Carlos Clube ofereceu, ainda, lanche, almoço e o lanche da tarde com sorvete”, afirmou Lucinha Garcia.

O clube também entregou um presente de Natal para cada criança ao final do passeio. A SMPDMR agradeceu a Secretaria Municipal de Educação (SME) que cedeu o transporte para levar as crianças e a diretora, Edivilma Leite Duarte Garcia e as professoras que coordenaram a atividade extraclasse.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também