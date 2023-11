Altas temperaturas comprometem o fornecimento de água em São Carlos, diz SAAE

SIGA O SCA NO

imagem ilustrativa - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que por causa das temperaturas recordes registradas em São Carlos nos últimos dias, com média de 40 graus, a vazão de saída de água dos sistemas de abastecimento tem apresentado uma demanda/consumo igualmente elevada e desproporcional para o período. Em média, há um crescimento no consumo ao redor de 27% em comparação a dias considerados ‘normais’, sem calor excessivo.

O Centro Operacional de Controle de Abastecimento – COCA, que funciona por telemetria na sede da autarquia, na Avenida Getúlio Vargas, aponta que as regiões onde o consumo está alto demais, e com risco de desabastecimento são: Vila Nery, Embaré, Santa Felícia, Vila Alpes, Nova Estância, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Cidade Aracy, São Rafael, Tangará, Douradinho, Parque Industrial, Distrito Industrial, Antenor Garcia e MRV e Av. Dr. Heitor Reali.

O SAAE esclarece, ainda, que os sistemas de bombeamento do município (poços e captações) estão operando na capacidade máxima. Mas enquanto não houver normalização dos níveis dos reservatórios, o pedido é para que os usuários utilizem a água somente para tarefas essenciais e inadiáveis, economizando o que for possível. O esforço conjunto, neste momento, é muito importante para que mais regiões não sejam afetadas em função do consumo em excesso.

