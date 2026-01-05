(16) 99963-6036
Brasil

Serralheiro de São Carlos é morto a tiros durante férias no Ceará

05 Jan 2026 - 11h22Por Da redação
Um homem de 33 anos, identificado como Leandro Reis da Silva, morador de São Carlos e que trabalhava como serralheiro na cidade, foi morto a tiros na noite deste domingo (4) no município de Iracema, na região do Vale do Jaguaribe, no estado do Ceará.

Segundo apuração exclusiva do São Carlos Agora (SCA), Leandro estava no estado natal passando férias. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do crime. Nas imagens, a vítima aparece parada sobre uma motocicleta, no bairro Campo, supostamente ouvindo um áudio no celular, quando é surpreendida por um homem que se aproxima em outra moto.

O suspeito, que usava capacete, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Leandro, que morreu no local. Ainda conforme as imagens, o atirador desceu da motocicleta, recarregou a pistola e realizou novos disparos antes de fugir.

A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso será investigado pelas autoridades policiais competentes do estado do Ceará.

