Primeira superlua do ano poderá ser vista neste sábado

Super lua - Crédito: Agência Brasil

Embora seja popularmente chamada de Superlua, o fenômeno astronômico que poderá ser observado neste sábado (3) tem como nome correto Lua Cheia de Perigeu. A denominação é usada pelos astrônomos porque o satélite natural da Terra estará em um ponto de sua órbita mais próximo do planeta — o chamado perigeu. Peri significa “próximo” e geo, “Terra”.

De acordo com especialistas, nessa condição a Lua Cheia pode parecer cerca de 6% maior e até 13% mais brilhante do que uma Lua Cheia comum. Apesar da impressão visual, o tamanho real da Lua não se altera. O que ocorre é apenas a diminuição da distância entre a Lua e a Terra.

Segundo o astrônomo Rodolfo Langhi, coordenador do Observatório de Astronomia da Universidade Estadual Paulista (Unesp), a Lua Cheia de Perigeu acontecerá às 7h03 deste sábado, no horário de Brasília. “A Lua não muda de tamanho; ela apenas se aproxima mais da Terra, o que causa a sensação de maior brilho e diâmetro aparente”, explicou o especialista à Agência Brasil.

Em janeiro de 2026, o diâmetro aparente da Lua Cheia será de 32,92 minutos de arco, valor considerado relativamente grande. Para efeito de comparação, a chamada Microlua, prevista para o dia 31 de maio, terá diâmetro de 29,42 minutos de arco, quando o satélite estará em seu ponto mais distante da Terra.

A Lua Cheia de Perigeu deste início de ano esteve a cerca de 362.312 quilômetros da Terra, enquanto a Microlua de maio deverá ocorrer a aproximadamente 406.135 quilômetros de distância. A diferença explica a variação no brilho e no tamanho aparente observados no céu.

O fenômeno poderá ser visto a olho nu, desde que as condições climáticas sejam favoráveis, e costuma atrair a atenção de observadores e entusiastas da astronomia.

