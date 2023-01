Preencher cheques após virada do ano requer cuidado para não errar a data

Cheque - Crédito: © EBC

Com a virada do ano, muitos usuários de cheques, por força do hábito, caem no erro de preencher a data do documento com o ano anterior – uma distração que pode gerar contratempos tanto para os clientes pagadores quanto para quem vai receber o pagamento.

A FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos alerta que, a partir do dia 1º de janeiro, os cheques devem ser preenchidos com o ano de 2023.

Caso o cheque seja preenchido com a data errada, ele só será compensado normalmente se houver comprovação, de fato, de que houve um equívoco no preenchimento. Caso contrário, o cheque será devolvido. Portanto, para garantir que a compensação seja feita corretamente e o cheque não seja devolvido, a recomendação é ficar atento no momento do preenchimento.

Cuidados – O cheque é um importante meio de pagamento e requer cuidados para sua boa conservação, segurança, evitando-se perdas ou extravios, e atenção no uso correto. Veja abaixo algumas dicas da FEBRABAN para evitar eventuais problemas:



• Emita sempre cheques nominais e cruzados;

• Ao preencher cheques, elimine os espaços vazios e evite rasuras;

• Controle seus depósitos e retiradas no canhoto;

• Evite circular com talões de cheques. Leve apenas a quantidade de folhas que

pretende utilizar no dia;

• Quando receber um novo talão, confira os dados referentes ao nome, número da conta corrente e CPF e a quantidade de cheques do talonário;

• Tome o máximo de cautela na guarda dos talões. Destaque a folha de requisição e guarde em separado;

• Nunca deixe requisições ou cheques assinados no talão;

• Destrua os talões de contas inativas;

• Separe os cheques de qualquer documento pessoal;

• Não utilize caneta hidrográfica ou com tinta que possa ser facilmente apagada. Evite canetas oferecidas por terceiros.

Leia Também