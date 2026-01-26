Petrobras reduz preço da gasolina em 5,2% a partir desta terça

Combustível bomba - Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (26) a redução de 5,2% no preço da gasolina A vendida às distribuidoras. O novo valor passa a vigorar a partir desta terça-feira (27).

A gasolina A é o combustível puro produzido nas refinarias e que, posteriormente, é misturado ao etanol pelas distribuidoras antes de chegar ao consumidor final nos postos.

Com o reajuste, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passa a ser de R$ 2,57 por litro, o que representa uma redução de R$ 0,14 por litro.

Em comunicado, a estatal destacou que, desde dezembro de 2022, o preço da gasolina acumula queda de R$ 0,50, equivalente a uma redução de 26,9%, já considerando a inflação do período. A última alteração no valor havia ocorrido em 21 de outubro de 2025, quando o combustível ficou 4,9% mais barato.

Impacto nos preços ao consumidor

A redução anunciada pela Petrobras pode contribuir para o alívio da inflação no país, já que a gasolina tem o maior peso no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação brasileira.

No entanto, a estatal ressalta que o valor cobrado nas bombas não depende exclusivamente do preço praticado pela Petrobras. Após a venda às distribuidoras, o combustível sofre influência de outros fatores, como custos de transporte, mistura com etanol, carga tributária e a margem de lucro dos postos revendedores.

