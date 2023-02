McDonald’s anuncia a abertura de mais de 4 mil novos postos de trabalho no Brasil em 2023

Jovens colaboradores do McDonald’s - Crédito: divulgação

A Arcos Dorados, operadora da rede McDonald’s em 20 países da América Latina e Caribe, está comprometida em gerar mais de 4 mil novos postos de trabalho formais no Brasil em 2023. As vagas serão criadas a partir da inauguração de cerca de 50 novos restaurantes no país, o que representa aproximadamente 60% do plano de expansão previsto para toda a operação da companhia no período. A companhia espera ainda proporcionar milhares de outras oportunidades de emprego em função da rotatividade natural esperada do setor durante o ano.

O foco em pessoas reflete o compromisso da companhia com sua Receita do Futuro, plataforma socioambiental que reúne as diretrizes de impacto positivo para a sociedade, entre elas, o fomento à entrada de jovens no mercado de trabalho formal, com acesso a capacitação e desenvolvimento profissional.

“Nosso movimento de expansão nos permite contribuir de maneira efetiva com a solução de uma das problemáticas sociais de nosso país, que é o desemprego, sobretudo entre os jovens. Além de gerar novos postos de trabalho e as demais oportunidades pela reposição natural do setor, nos preocupamos também em preparar essas pessoas para o mundo profissional, seja conosco ou não. Em 2022, investimos R$170 milhões em treinamentos para os nossos funcionários e, neste ano, continuaremos investindo fortemente na formação dessas pessoas”, afirma Rogério Barreira, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

O olhar da companhia para empregabilidade tem foco especial no acesso da população jovem a uma porta de entrada para o universo profissional. Atualmente, funcionários de até 24 anos representam 62% do quadro da Arcos Dorados no país e 70% das pessoas que trabalham na operação dos restaurantes tiveram seu primeiro emprego na empresa. São números que se traduzem em histórias de funcionários, como a do próprio Rogério Barreira, que começou sua carreira profissional há 38 anos como atendente em um restaurante de São Paulo e hoje é o presidente da maior operação da companhia na América Latina.

O compromisso e cuidado da Arcos Dorados em gerar oportunidades de trabalho e um ambiente de trabalho diverso, respeitoso e democrático tem sido reconhecido pelo poder público e entidades especializadas em clima organizacional. Em janeiro deste ano, a companhia foi a única organização do setor privado homenageada com o Prêmio Cidade São Paulo, concedido pela prefeitura em reconhecimento à sua atuação como a maior parceira do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo na geração de empregos da capital. Já no ano passado, a empresa conquistou a 8ª posição no ranking Great Place to Work Brasil, na categoria “10 mil funcionários ou mais”.

Expansão com impacto social e evolução digital

O plano de expansão anunciado pela Arcos Dorados também prevê investimentos em remodelações e reformas dos restaurantes, e na evolução de sua plataforma digital em toda a América Latina e Caribe. Entre todas as novas unidades, pelo menos 90% serão freestanding, um modelo de sucesso alinhado com o comportamento e os atuais hábitos de consumo dos clientes. O formato proporciona uma otimização da operação, oferecendo atendimento nos salões, no Delivery e no Drive-Thru, tudo em um só lugar.

A diversificação de canais também se consolidou, aumentando sua contribuição para as vendas da companhia de 40% em 2020 para mais de 50% das vendas em 2022 (Delivery, Totens de Autoatendimento e App), sendo o Brasil o mercado que desponta nessa modalidade.

“Estamos vivendo um ritmo muito positivo com recordes na performance dos canais online. Em 2023, continuaremos fortalecendo essas plataformas sem perder de vista a experiência oferecida nos restaurantes. Afinal, a nossa especialidade é garantir que o cliente aproveite de refeições deliciosas de qualidade onde, quando e como ele quiser”, completa Barreira.

Para acompanhar as novidades sobre a Arcos Dorados, acesse o site da Arcos Dorados. Para mais informações sobre a atuação socioambiental da companhia, acesse o site da Receita do Futuro.

