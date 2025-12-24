Lula assina indulto de Natal

Presidente Lula - Crédito: Agência Brasil

Diário Oficial da União desta terça-feira, 23 de dezembro, traz o Decreto nº 12.790, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que concede o indulto natalino e a comutação de pena a pessoas condenadas ou submetidas a medidas de segurança, com critérios objetivos e procedimentos claros para sua aplicação no sistema de justiça penal.

Tradicionalmente, decretos de indulto natalino e de comutação de pena são publicados anualmente pelo presidente da República. Neste ano, o decreto segue as mesmas linhas gerais do ato de 2024. O perdão será concedido para gestantes com gravidez de alto risco e, além disso, mães e avós condenadas por crimes sem grave ameaça ou violência serão indultadas caso comprovem serem essenciais para o cuidado de adolescentes de até 16 anos.

O texto prevê, ainda, o benefício para infectados com HIV em estágio terminal ou que tenham grave doença, crônica ou altamente contagiosa, sem possibilidade de atendimento na unidade prisional.

Detentos com transtorno do espectro autista severo e presos que tenham ficado paraplégicos, tetraplégicos, cegos, entre outras deficiências, representam outros grupos com acesso ao perdão.

O decreto também determinou que as condições ao benefício sejam facilitadas para maiores de 60 anos, pessoas imprescindíveis aos cuidados de crianças de até 12 anos de idade ou com doenças graves.

Fonte Gov.Br

