INSS retoma atendimentos em todo o país após manutenção programada

Após interrupção no atendimento em razão de uma manutenção programada, os serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foram retomados nesta segunda-feira (2) em todo o país.

Voltaram a funcionar a Central de Atendimento 135 e todos os serviços presenciais oferecidos à população. Já entre as funcionalidades digitais do aplicativo e site Meu INSS, apenas o simulador de aposentadoria tem previsão de retorno na quarta-feira (4).

O volume de acessos à plataforma é elevado. Em 2025, o aplicativo Meu INSS registrou uma média mensal de 134 milhões de acessos, segundo dados oficiais.

De acordo com o Ministério da Previdência Social, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), responsável pela área tecnológica das políticas sociais, concluiu com sucesso a migração do último computador de grande porte para uma plataforma mais moderna. A atualização da infraestrutura tecnológica envolveu cerca de 220 profissionais e foi realizada entre os dias 28 de janeiro e domingo (1º).

Durante o período de interrupção, o INSS adotou medidas para minimizar os transtornos aos segurados, como a antecipação de perícias médicas e avaliações sociais, além da possibilidade de reagendamento para quem não conseguiu comparecer.

Com a modernização, o Ministério da Previdência Social espera reduzir o tempo de processamento da folha de pagamento de 96 para 48 horas, além de ampliar a oferta de serviços digitais.

Apesar da retomada, o ministério alerta que, devido ao grande número de acessos esperado nesta segunda-feira, pode haver lentidão no sistema, especialmente nos serviços que utilizam biometria. A recomendação é que, em caso de falha no acesso, o usuário tente novamente, preferencialmente fora do horário comercial.

