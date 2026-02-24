(16) 99963-6036
Feirão Serasa Limpa Nome oferece descontos de até 99% para renegociação de dívidas

24 Fev 2026 - 07h23Por Da redação
Desde segunda-feira (23), consumidores de todo o país já podem renegociar suas dívidas com descontos que chegam a 99%. A 35ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, considerado o maior mutirão de negociação de débitos do Brasil, reúne mais de 2 mil empresas parceiras e conta novamente com o apoio dos Correios para atendimento presencial gratuito em mais de 7 mil agências espalhadas pelo país.

O objetivo da ação é conter o avanço da inadimplência neste início de ano. Ao todo, estão disponíveis mais de 620 milhões de ofertas em âmbito nacional, contemplando dívidas com bancos, financeiras, empresas de contas básicas (água, luz e gás), operadoras de telefonia, securitizadoras e diversos outros segmentos.

No interior de São Paulo, são mais de 133 milhões de ofertas, com possibilidade de pagamento via Pix. Nesse caso, a baixa da negativação é instantânea, garantindo o nome limpo na hora e reflexo imediato no Serasa Score.

Pela primeira vez, o Feirão reúne número recorde de empresas parceiras — um aumento de 32,6% em relação à edição realizada em novembro de 2025. A ampliação do ecossistema de parceiros reforça a proposta da Serasa de oferecer condições mais acessíveis e adaptadas ao perfil financeiro dos brasileiros.

Como negociar

Os consumidores podem consultar as ofertas e negociar de forma online pelos canais oficiais da Serasa:

Além disso, é possível realizar atendimento presencial gratuito nas agências dos Correios até 1º de abril. Para negociar, basta apresentar um documento oficial com foto. As condições disponíveis nas agências são as mesmas ofertadas no site e no aplicativo.

