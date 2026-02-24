Escolas já podem se inscrever no 55º Concurso Internacional de Redação de Cartas dos Correios

Estudante escreve carta - Crédito: divulgação

Estão abertas, de 23 de fevereiro a 27 de março de 2026, as inscrições para o 55º Concurso Internacional de Redação de Cartas, promovido no Brasil pelos Correios e voltado a estudantes de até 15 anos, de escolas públicas e privadas de todo o país.

O tema deste ano convida à reflexão sobre os tempos atuais: “Escreva uma carta a um amigo explicando a importância das relações humanas num mundo digital”. A proposta busca estimular os jovens a pensarem sobre conexão, empatia e amizade em meio à crescente presença da tecnologia no cotidiano.

As inscrições devem ser realizadas pelas próprias escolas, que podem selecionar até duas cartas entre as redações produzidas por seus estudantes para representá-las no concurso.

Incentivo à escrita e à criatividade

O Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens é promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), agência especializada da Organização das Nações Unidas responsável por coordenar políticas e serviços postais entre os países e o sistema postal internacional.

O objetivo do certame é fomentar a escrita e a alfabetização, incentivando a criatividade e o desenvolvimento dos conhecimentos linguísticos de crianças e adolescentes.

No Brasil, o concurso é desenvolvido em três fases: escolar, estadual e nacional. A melhor redação de cada estado avança para a etapa nacional, na qual são escolhidas as três melhores cartas. A primeira colocada representará o país na fase internacional, organizada pela UPU.

Premiação

Na fase nacional, o estudante autor da melhor redação recebe prêmio de R$ 7.500, e sua escola, R$ 7.875. O segundo e o terceiro colocados também são premiados com R$ 6 mil e R$ 4.500, respectivamente. As escolas desses alunos recebem R$ 6.375 e R$ 4.875.

Na etapa estadual, o prêmio é de R$ 1.725 para o autor da melhor redação e de R$ 1.875 para a escola.

