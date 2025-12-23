(16) 99963-6036
Energia elétrica inicia 2026 com bandeira verde em todo o país

23 Dez 2025 - 18h53Por Da redação
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta terça-feira (23) que o ano de 2026 terá início sem cobrança adicional na conta de luz. Em janeiro, será aplicada a bandeira tarifária verde, o que significa que os consumidores não pagarão valores extras pelo consumo de energia elétrica.

De acordo com a Aneel, embora o período chuvoso tenha começado com volumes de chuva abaixo da média histórica, os meses de novembro e dezembro registraram, de forma geral, a manutenção das chuvas e dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas em todo o país. Esse cenário permitiu maior equilíbrio no sistema elétrico nacional.

“Ao longo de janeiro de 2026 não será necessário despachar as usinas termelétricas na mesma quantidade do mês anterior, o que evita a cobrança de custos adicionais na conta de energia do consumidor”, explicou a agência reguladora.

Ainda em dezembro, os consumidores já haviam sido beneficiados com a redução da bandeira tarifária vermelha, no patamar 1, para a bandeira amarela. Com a mudança, o custo adicional caiu de R$ 4,46 para R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

