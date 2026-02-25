Dívidas disparam e Brasil atinge 81 milhões de inadimplentes

Imagem Ilustrativa - Crédito: Procon/SP

Dados do Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa apontam que o Brasil encerrou janeiro com 81,3 milhões de consumidores inadimplentes — um crescimento de 71.317 pessoas em relação a dezembro de 2025.

Atualmente, o país soma 327 milhões de débitos ativos, que totalizam R$ 524 bilhões em dívidas. Entre os principais segmentos responsáveis pelas pendências financeiras estão bancos e cartões de crédito (26,3%), contas básicas (22%) e empresas financeiras (19,8%), que oferecem crédito, mas não se enquadram como bancos tradicionais.

No interior paulista, são mais de 14,1 milhões de inadimplentes, com mais de 65,6 milhões de dívidas que somam R$ 102,3 bilhões.

FEIRÃO

Desde segunda-feira (23), consumidores de todo o país já podem renegociar suas dívidas com descontos que chegam a 99%. A 35ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, considerado o maior mutirão de negociação de débitos do Brasil, reúne mais de 2 mil empresas parceiras e conta novamente com o apoio dos Correios para atendimento presencial gratuito em mais de 7 mil agências espalhadas pelo país.

Como negociar

Os consumidores podem consultar as ofertas e negociar de forma online pelos canais oficiais da Serasa:

Site: www.serasalimpanome.com.br

Aplicativo Serasa (disponível na Google Play e App Store)

WhatsApp oficial: (11) 99575-2096

Além disso, é possível realizar atendimento presencial gratuito nas agências dos Correios até 1º de abril. Para negociar, basta apresentar um documento oficial com foto. As condições disponíveis nas agências são as mesmas ofertadas no site e no aplicativo.

Leia Também