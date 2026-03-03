Correios abrem credenciamento para Pontos de Coleta em SÃ£o Carlos

Correios - CrÃ©dito: Fernando FrazÃ£o/AgÃªncia Brasil

Os Correios abriram edital de credenciamento para empresas interessadas em atuar como Pontos de Coleta em diversas cidades do interior paulista, entre elas São Carlos. A iniciativa permite que estabelecimentos comerciais passem a oferecer serviços postais, ampliando a geração de renda por meio do modelo de loja compartilhada.

A proposta é reforçar a rede de atendimento na cidade por meio de parcerias com farmácias, papelarias, lojas de conveniência e outros pequenos comércios, que passam a funcionar como canais alternativos para envio e retirada de encomendas. Em São Carlos, a medida pode representar uma oportunidade para comerciantes ampliarem o fluxo de clientes e diversificarem seus serviços, associando-se a uma marca de alcance nacional.

Para se tornar um Ponto de Coleta, o estabelecimento precisa contar com espaço adequado para armazenamento das encomendas, possuir equipamentos como smartphone e impressora e estar em dia com as obrigações fiscais e trabalhistas. Segundo os Correios, o investimento é considerado baixo e a estrutura já existente no comércio pode ser aproveitada, o que facilita a adesão ao modelo.

Além da postagem de encomendas, os Pontos de Coleta também oferecem o serviço Clique & Retire, que permite ao cliente retirar seus pedidos com mais segurança e praticidade. A modalidade é indicada para quem não pode receber entregas em casa devido à rotina de trabalho ou ausência no endereço, evitando tentativas frustradas de entrega.

Com horários mais flexíveis e maior proximidade das residências e locais de trabalho, a ampliação do serviço promete facilitar o dia a dia da população de São Carlos e contribuir para o fortalecimento do comércio local. Os interessados devem acessar o site oficial dos Correios, onde estão disponíveis as informações completas sobre o edital e o formulário de cadastro.

Leia TambÃ©m