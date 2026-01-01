(16) 99963-6036
Confira as dezenas sorteadas da Mega Sena da Virada

01 Jan 2026 - 11h04Por Da redação
A Caixa Econômica Federal realizou na manhã desta quinta-feira (1º) o sorteio da Mega da Virada 2025, concurso especial que encerra o ano com o maior prêmio das loterias brasileiras. O valor atualizado da premiação é de R$ 1,09 bilhão.

As seis dezenas sorteadas foram: 09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59.

Até o momento, a Caixa ainda não informou se houve apostas vencedoras que acertaram as seis dezenas. Assim que a instituição divulgar o número de ganhadores e os valores a serem pagos, as informações serão atualizadas.

A Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio é dividido entre os apostadores que acertarem a quina, conforme as regras do concurso especial.

