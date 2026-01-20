Confira as dezena sorteadas da Lotofácil desta terça-feira (20); prêmio é de R$ 5,5 milhões

Lotofácil - Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal (CEF) realizou na noite desta terça-feira (20) o sorteio da Lotofácil, concurso 3592. Confira as dezenas sorteadas:

05-18-25-17-12-21-20-01-13-09-22-23-04-06-07

Quem pretende apostar na Lotofácil deve registrar o jogo até as 19h do dia do sorteio, no horário de Brasília. As apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica credenciada ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal, por meio do site ou do aplicativo Loterias Caixa.

A modalidade permite a escolha de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50. À medida que o apostador seleciona mais números, o valor da aposta aumenta, assim como as probabilidades de acerto.

Os preços variam conforme a quantidade de dezenas escolhidas: a aposta com 16 números custa R$ 56,00; com 17 números, R$ 476,00; com 18 números, R$ 2.856,00; com 19 números, R$ 13.566,00; e com 20 números, R$ 54.264,00.

A Lotofácil é conhecida por oferecer mais chances de premiação em relação a outros jogos da Caixa, já que paga prêmios para apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

