Como limpar seus ralos e esgoto

Fonte: Imagem/Reprodução - Canva -

Você sabia que garantir a limpeza dos ralos e esgoto também é essencial? Pois bem, muitas pessoas acabam esquecendo que esse tipo de limpeza também é essencial para garantir menos prejuízos. Se você não faz ou evita esse tipo de limpeza, veja a seguir como limpar esses locais de uma forma mais eficiente.

Por mais que os moradores tenham todo o cuidado em não jogar líquidos ou sujeira nas suas tubulações, manter uma rotina de limpeza é essencial. Afinal, os ralos e pias são locais que podem ser facilmente entupidos.

Então, garantir uma limpeza adequada de ralos e esgoto evita qualquer tipo de entupimento que possa acontecer. Sendo assim, veja a seguir um guia completo de como limpar esses locais de forma adequada.

Descubra a seguir:

Por que os ralos e esgoto devem ser limpos?

O que ajuda a entupir ralos e esgotos?

É possível evitar entupimento de tubulações?

Qual o produto mais indicado para limpar esgoto?

Por que o banheiro fica com cheiro de esgoto?

Como limpar cano por dentro?

7 Dicas de como limpar ralos e esgoto

Por que os ralos e esgoto devem ser limpos?

Os ralos e esgoto são essenciais dentro de uma residência para garantir o bom fluxo de água usada dentro de uma casa, empresa ou estabelecimento. Desse modo, contar com esses locais limpos pode garantir diversas vantagens. Não só, mas também ajuda a evitar entupimento e odores desagradáveis.

Além disso, a limpeza regular pode ajudar a prevenir problemas de saúde, como a propagação de doenças transmitidas por água. Sem contar, que pode ajudar a proteger o meio ambiente, evitando a contaminação de rios e lagos próximos.

O que ajuda a entupir ralos e esgotos?

O entupimento de ralos e esgoto pode oferecer diversos prejuízos para uma residência ou empresa.

Sendo assim, diversas razões podem garantir esse processo de entupimento. Veja a seguir quais são as principais causas de entupimento nesses locais.

Acúmulo de gordura, óleo e outros resíduos orgânicos

Estes materiais podem se acumular nas paredes dos canos, formando uma camada que pode impedir o fluxo de água. Ou seja, ocasionando assim o processo de entupimento nas tubulações.

Cabelos e pelos

Eles podem se enroscar em torno dos bicos dos ralos. Desse modo, forma alguns nós que impedem a passagem da água. Facilitando para que o processo de entupimento aconteça. Sendo assim, garantir uma limpeza adequada e evitar que pelos e cabelos fiquem aglomerados nos ralos é essencial.

Folhas, madeiras e outros detritos

Sabe aqueles locais externos das residências? Pois bem, são locais propícios para o acúmulo de folhas e detritos. Estes materiais podem entrar nos ralos durante as estações de chuva e acumular-se, obstruindo o fluxo de água. As madeiras também são fatores que podem ajudar no processo de entupimento dos canos.

Produtos de limpeza

Alguns produtos de limpeza podem danificar as tubulações ou reagir com outros materiais, causando entupimentos.

Produtos de higiene pessoal

Itens como lenços de papel, absorventes e preservativos não devem ser jogados no ralo ou vaso sanitário, pois eles podem causar entupimentos.

É possível evitar entupimento de tubulações?

Sim, é possível evitar entupimentos de ralos e esgoto com algumas medidas preventivas e também a adoção de novos hábitos diários. Desse modo, é importante que você evite jogar materiais dentro das tubulações, como:

Como restos de comida;

Cabelos;

Papel higiênico;

Absorventes e entre outros objetos.

Além disso, você não pode despejar óleo, gordura ou outros resíduos orgânicos nas pias ou ralos. O mais indicado é que você coloque todos esses líquidos dentro de um recipiente com tampa e leve-os ao lixo.

Para evitar o acúmulo de sujeiras no ralo, você também pode tomar algumas medidas para evitar o acúmulo de detritos no local, como por exemplo, o uso de tela de pia ou ralo para evitar que cabelos e outros detritos entrem nas tubulações.

Manter uma limpeza de forma regular nos ralos e pias é essencial. Principalmente em locais que contam com um grande número de detritos diariamente, como cozinhas e banheiros.

Um outro ponto importante é se atentar ao uso de produtos químicos e corrosivos para desentupir canos. Eles podem danificar as suas tubulações e consequentemente agravar o problema de entupimento.

Se você tem problemas frequentes com entupimentos, pode ser necessário fazer inspeções regulares por um profissional ou uma empresa desentupidora. Desse modo, é possível identificar problemas e evitar futuros entupimentos.

Qual o produto mais indicado para limpar esgoto?

Existem vários produtos disponíveis para limpar esgoto. No entanto, é importante lembrar que alguns produtos químicos podem ser prejudiciais para as tubulações e para o meio ambiente. Desse modo, resolvemos separar alguns produtos que são mais usados na limpeza de esgotos. Veja a seguir quais são esses produtos:

Sulfato de cobre

É um desinfetante comum usado para limpar esgotos. Ele é capaz de matar bactérias e outros microorganismos. Mas pode ser tóxico se usado em grandes quantidades.

Hidróxido de sódio

É um alcalinizante comum usado para limpar esses locais. Ele é capaz de dissolver gordura e outros resíduos orgânicos. No entanto, pode causar corrosão nas tubulações.

Ácido sulfúrico

É um ácido comum usado para limpar esgotos. Ele é capaz de dissolver minerais e outros resíduos, mas pode causar corrosão nas tubulações. Além disso, é um produto tóxico se for inalado.

Bactérias e enzimas

Existem produtos biológicos disponíveis que contêm bactérias e enzimas que podem ajudar a dissolver resíduos orgânicos nos esgotos, é uma opção mais segura e amigável para o meio ambiente.

Além disso, é importante lembrar que os produtos químicos devem ser usados com precaução e de acordo com as instruções do fabricante.

Sempre é recomendado buscar orientação de um especialista antes de utilizar qualquer produto para limpeza de esgoto. Afinal, podem causar diversos danos para suas tubulações e também para a saúde.

Sendo assim, o mais indicado é que você conte com a ajuda de uma empresa desentupidora para realizar esse problema. Afinal, é uma empresa preparada para realizar esse tipo de problema e garantir um desentupimento adequado e com mais segurança.

Por que o banheiro fica com cheiro de esgoto?

Cheiro desagradável no esgoto é algo mais comum do que muitas pessoas imaginam. Existem diversas razões que podem gerar esse cheiro desagradável nas tubulações.

Problema de entupimento e vazamento

Entre os principais problemas e o mais famosos que geram esse problema de cheiro desagradável é o processo de entupimento. Quando as tubulações não estão fluindo corretamente, é possível identificar um grande acúmulo de água parada e entre outros resíduos. Isso acaba gerando um mau cheiro.

Além disso, os vazamentos nas tubulações também são uma das principais causas por gerar esse cheiro desagradável. Afinal, a água suja pode entrar na pia ou até mesmo no chão da parede. Gerando assim um odor pouco agradável.

Falta de limpeza na caixa de gordura e caixa de esgoto

A caixa de gordura e esgoto são os locais que recebem diversos tipos de detritos, restos de comidas e muita sujeira. Tudo isso quando ficam acumulados por muitos dias sem uma limpeza adequada pode favorecer um odor desagradável.

Desse modo, o mais indicado é identificar qual é a causa do problema e resolver o mais rápido possível, para evitar mau cheiro.

Além disso, caso você não consiga identificar a causa, o mais recomendado é que você conte com a ajuda de uma empresa desentupidora. Desse modo, será possível resolver o problema de forma mais eficiente e contar com mais segurança.

Como limpar cano por dentro?

Agora que você já sabe algumas informações sobre o processo de limpeza dos ralos e esgoto. Chegou o momento de aprender como limpar o cano por dentro de

uma forma mais eficiente. Veja a seguir algumas opções que existem no mercado.

A escovação é uma ótima opção, para isso, você pode contar com uma escova de limpeza específica para realizar esse tipo de limpeza.

Desse modo, é possível remover diversos tipos de sujeira, gordura e entre outros resíduos. No entanto, não possui um bom alcance. Então, a limpeza nem sempre é realizada de forma eficiente.

O hidrojateamento também é uma ótima opção. Essa é uma técnica de jato de água contando com uma alta pressão. Desse modo, é uma ótima opção para remover sujeira, gordura e entre outros resíduos que ficam acumulados no esgoto.

Por fim, existe a inspeção por câmara, essa é usada em empresas de desentupimento. Nesse caso, o profissional pode usar uma câmera especial para inspecionar os canos e também identificar os locais onde é necessário realizar a limpeza.

Mesmo contando com diversas técnicas e equipamentos, o mais indicado é que você conte com a ajuda de uma empresa desentupidora. Assim, será possível ter uma limpeza adequada nas suas tubulações e garantir mais segurança.

7 Dicas de como limpar ralos e esgoto

Limpar ralos e esgoto é essencial para evitar diversos problemas com entupimento e vazamentos. Sendo assim, veja a seguir algumas dicas de como fazer esse processo de limpeza.

1- Limpe a tubulação com mais frequência

A limpeza preventiva é uma das melhores pessoas. Além disso, você pode realizar a limpeza da sua caixa de gordura com mais frequência, isso ajuda a evitar qualquer tipo de problema na sua tubulação.

2- Use bicarbonato e vinagre

O bicarbonato e o vinagre podem ser ótimas opções de limpeza. Ao juntar esses dois produtos é possível observar uma reação química, que causa espuma e também borbulhamento.

Essas bolhas são importantes durante o processo para ajudar o bicarbonato a raspar toda a gordura que se encontra localizada na parede da tubulação.

3- Não use produtos químicos

É muito comum as pessoas recomendarem produtos químicos e corrosivos para esse processo de limpeza do esgoto.

No entanto, não é indicado, pois pode degradar os canos da sua tubulação e ainda gerar diversos problemas para o meio ambiente.

4- Crie novos hábitos

Limpar ralos e esgotos por si só não resolvem. Afinal, é importante que você conte com uma grande mudança de hábitos.

Então, evite jogar lixos, gordura, acumular cabelos e entre outros detritos no seu ralo. Todos esses cuidados ajudam para que o processo de entupimento seja evitado.

Leia Também