(16) 99963-6036
sexta, 09 de janeiro de 2026
Brasil

CNH poderá ser renovada automaticamente para bons motoristas a partir desta sexta-feira (9)

09 Jan 2026 - 07h30Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motorista de aplicativo - Crédito: divulgaçãoMotorista de aplicativo - Crédito: divulgação

O novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) trará mais facilidade para motoristas brasileiros. A partir desta sexta-feira (9), condutores considerados responsáveis no trânsito não precisarão mais realizar exames presenciais, se deslocar até unidades do Detran ou pagar taxas adicionais para renovar o documento.

A renovação da CNH passará a ser feita de forma totalmente automática e digital, por meio do sistema da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). A atualização ficará disponível diretamente no aplicativo CNH Digital, utilizado em todo o país.

Terão direito à renovação automática os motoristas que não possuírem infrações registradas nos últimos 12 meses. Nesses casos, quando o documento vencer, a CNH será atualizada diretamente no sistema, sem necessidade de qualquer solicitação por parte do condutor.

A medida que institui a novidade será assinada nesta sexta-feira (9) pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. Segundo o governo federal, a iniciativa busca reduzir burocracias, modernizar os serviços públicos e valorizar motoristas que mantêm bom histórico no trânsito.

A atualização será operacionalizada pela Secretaria Nacional de Trânsito, responsável pela gestão dos sistemas nacionais de habilitação e trânsito.

Leia Também

Anvisa determina recolhimento de molho de tomate por risco de conter caco vidro
Brasil11h03 - 08 Jan 2026

Anvisa determina recolhimento de molho de tomate por risco de conter caco vidro

Serralheiro de São Carlos é morto a tiros durante férias no Ceará
Brasil11h22 - 05 Jan 2026

Serralheiro de São Carlos é morto a tiros durante férias no Ceará

Alistamento Militar 2026 segue até 30 de junho e também aceita mulheres voluntárias
Brasil07h01 - 03 Jan 2026

Alistamento Militar 2026 segue até 30 de junho e também aceita mulheres voluntárias

Primeira superlua do ano poderá ser vista neste sábado
Brasil07h00 - 03 Jan 2026

Primeira superlua do ano poderá ser vista neste sábado

Confira as dezenas sorteadas da Mega Sena da Virada
Loterias 11h04 - 01 Jan 2026

Confira as dezenas sorteadas da Mega Sena da Virada

Últimas Notícias