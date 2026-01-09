CNH poderá ser renovada automaticamente para bons motoristas a partir desta sexta-feira (9)

Motorista de aplicativo - Crédito: divulgação

O novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) trará mais facilidade para motoristas brasileiros. A partir desta sexta-feira (9), condutores considerados responsáveis no trânsito não precisarão mais realizar exames presenciais, se deslocar até unidades do Detran ou pagar taxas adicionais para renovar o documento.

A renovação da CNH passará a ser feita de forma totalmente automática e digital, por meio do sistema da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). A atualização ficará disponível diretamente no aplicativo CNH Digital, utilizado em todo o país.

Terão direito à renovação automática os motoristas que não possuírem infrações registradas nos últimos 12 meses. Nesses casos, quando o documento vencer, a CNH será atualizada diretamente no sistema, sem necessidade de qualquer solicitação por parte do condutor.

A medida que institui a novidade será assinada nesta sexta-feira (9) pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. Segundo o governo federal, a iniciativa busca reduzir burocracias, modernizar os serviços públicos e valorizar motoristas que mantêm bom histórico no trânsito.

A atualização será operacionalizada pela Secretaria Nacional de Trânsito, responsável pela gestão dos sistemas nacionais de habilitação e trânsito.

