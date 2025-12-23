Bancos têm mudanças no atendimento durante Natal e Ano-Novo; confira o que abre e fecha

Banco/Agência Bancária - Crédito: Agência Brasil

om a chegada das festas de fim de ano, o funcionamento dos bancos sofre alterações, exigindo atenção dos clientes principalmente em relação a prazos de pagamento, compensações bancárias e horários de atendimento. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou como será o expediente das instituições financeiras neste período.

Nos dias 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Confraternização Universal), não haverá atendimento presencial nas agências bancárias, nem a realização de compensações, como as Transferências Eletrônicas Disponíveis (TED). O mesmo vale para o dia 31 de dezembro, quando também não haverá expediente bancário.

O Pix, por sua vez, seguirá funcionando normalmente, 24 horas por dia, inclusive em feriados e finais de semana.

Véspera de Natal

Na véspera de Natal (24/12), o atendimento ao público será reduzido. As agências funcionarão das 9h às 11h, no horário de Brasília. Em estados com uma ou duas horas de diferença em relação à capital federal, o expediente será das 8h às 10h.

Já nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, os bancos voltam a funcionar normalmente, desde que não haja feriado municipal. Segundo a Febraban, o último dia do ano com expediente normal e atendimento completo ao público será 30 de dezembro.

Contas e tributos

As contas de consumo, como água, energia elétrica e telefone, que vencerem nos dias 25/12, 31/12 e 1º/1, poderão ser pagas sem acréscimo no próximo dia útil.

Em relação a impostos e tributos, a Febraban alerta que, quando o vencimento cair em feriados ou dias sem compensação bancária, o pagamento deve ser antecipado, para evitar juros e multas. A entidade ressalta que, em geral, os tributos já têm datas ajustadas ao calendário de feriados, mas recomenda atenção redobrada e, se necessário, a antecipação ou o agendamento dos pagamentos pelos canais eletrônicos

