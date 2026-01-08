Anvisa determina recolhimento de molho de tomate por risco de conter caco vidro

Molho de tomate - Crédito: Unsplash

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (7), o recolhimento do lote LM283do molho de tomate Passata de Pomodoro Di Puglia, da marca Mastromauro Granoro. Com a decisão, ficam suspensas a comercialização, a distribuição, a importação, a divulgação e o consumo do produto referente a esse lote em todo o país.

A medida foi adotada após alerta emitido pela RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), sistema da União Europeia que monitora riscos graves relacionados a alimentos e rações. Segundo a notificação, o lote importado para o Brasil apresentava a presença de pedaços de vidro, o que representa risco à saúde do consumidor.

A Anvisa orienta que consumidores que tenham adquirido o produto do lote LM283 não o utilizem e entrem em contato com o fornecedor para obter informações sobre o recolhimento e a substituição ou ressarcimento. Estabelecimentos que ainda possuam unidades do lote afetado devem retirá-las imediatamente de circulação e seguir as orientações sanitárias vigentes.

