Alistamento Militar 2026 segue até 30 de junho e também aceita mulheres voluntárias

Banda do Tiro de guerra - Crédito: Nelcione Paixão

O Alistamento Militar 2026 está em andamento e segue até o dia 30 de junho. O processo é obrigatório para jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos em 2026, inclusive para aqueles que residem no exterior. Pelo segundo ano consecutivo, o alistamento também está aberto às mulheres brasileiras que desejam se voluntariar para o serviço militar.

O alistamento é gratuito dentro do prazo estabelecido. Quem deixar de se alistar no período previsto estará sujeito a multa por atraso e passará a concorrer à seleção do ano seguinte. Para as mulheres, o prazo não será prorrogado, conforme informou o Ministério da Defesa.

Segundo o órgão, o serviço militar tem como objetivo a formação de uma reserva estratégica de recursos humanos qualificados, pronta para ser mobilizada em situações de defesa nacional ou em ações subsidiárias de apoio à sociedade. Em 2025, 1.029.323 homens e 33.721 mulheres se alistaram para servir às Forças Armadas em 2026.

Como se alistar

Os brasileiros que completam 18 anos em 2026 podem realizar o alistamento pela internet, por meio do site do Alistamento Online, inclusive os residentes no exterior. Para isso, é necessário possuir cadastro na plataforma de serviços digitais do governo federal, o Gov.br.

Quem não tiver acesso à internet ou preferir o atendimento presencial pode procurar, a partir desta sexta-feira (2), a Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima da residência. É necessário apresentar documentos originais, como certidão de nascimento ou casamento, documento de identidade ou Carteira de Trabalho (CTPS) e comprovante de residência recente.

Os endereços das JSMs podem ser consultados pelo sistema oficial, bastando informar o nome do município para acessar dados como endereço, telefone e, em alguns casos, horário de atendimento.

Alistamento feminino

Criado pelo Ministério da Defesa em 2024, o serviço militar feminino oferece, neste ano, 1.467 vagas, sendo 1.010 para o Exército Brasileiro, 300 para a Aeronáutica e 157 para a Marinha do Brasil.

As oportunidades estão distribuídas em 145 municípios de 21 estados, além do Distrito Federal. Em nota, o Ministério da Defesa informou que pretende ampliar gradualmente o número de vagas nos próximos anos. Após a incorporação, as mulheres deverão cumprir 12 meses de Serviço Militar Inicial, de forma obrigatória.

Pessoas com deficiência

Jovens que apresentem condições de saúde impeditivas, como pessoas com deficiência (PCD), podem solicitar isenção do serviço militar. O pedido deve ser feito durante o alistamento, mediante apresentação de documentos, comprovantes e laudos médicos na Junta de Serviço Militar.

O atestado médico deve conter o diagnóstico por extenso, o Código Internacional de Doenças (CID), além da assinatura do médico, acompanhada de carimbo com nome e número de registro no CRM. Preferencialmente, o documento deve ser emitido por unidade de saúde pública.

Nos casos em que o cidadão esteja impossibilitado de comparecer pessoalmente à JSM por incapacidade absoluta, o alistamento poderá ser realizado por tutor ou curador legalmente instituído, mediante apresentação da documentação comprobatória.

Leia Também