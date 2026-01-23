Agências do INSS estarão abertas neste fim de semana

INSS -

INSS abre agências no fim de semana para compensar suspensão de atendimentos presenciais

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país abrirão excepcionalmente para atendimento presencial neste sábado (24) e domingo (25). A medida tem como objetivo antecipar agendamentos e compensar a suspensão dos serviços presenciais programada para os dias 28, 29 e 30 de janeiro.

De acordo com o INSS, os segurados que preferirem atendimento em dias úteis poderão solicitar o reencaixe do agendamento, sem prejuízo ao serviço.

Os canais remotos de atendimento, como o Meu INSS — disponível por site e aplicativo — e a central telefônica 135, seguirão funcionando normalmente até o dia 27, oferecendo mais de 100 serviços aos beneficiários.

Manutenção nos sistemas

Na próxima quarta-feira (28), quinta-feira (29) e sexta-feira (30), todas as agências do INSS permanecerão fechadas para atendimento presencial em razão de melhorias programadas nos sistemas previdenciários da Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social.

Durante esse período, os canais remotos Meu INSS (site e aplicativo) e a central 135 também ficarão indisponíveis a partir das 19h do dia 27 até o dia 31.

Segundo o INSS, a paralisação temporária é necessária para a modernização dos sistemas, com o objetivo de garantir maior estabilidade, segurança e eficiência nos serviços prestados à população.

