Zé Parella testa positivo para Covid-19

O Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté atualiza nesta segunda-feira (25), através do Boletim nº 71, os dados de notificações do novo coronavírus [Covid-19], no município.

O prefeito José Luiz Parella apresentou síndrome respiratória aguda grave (SRAG), testou positivo para o novo coronavírus e precisou ser internado. Seu quadro de saúde é considerado estável e ele se recupera bem. Todos os seus assessores próximos fizeram exames e testaram negativo para Covid-19.

Nas últimas 24 horas, mais 20 (vinte) exames foram divulgados pelo instituto credenciado pelo Ministério da Saúde, sendo 04 (quatro) positivos e 16 (dezesseis) negativos para Covid-19.

Portanto, Ibaté passa a registrar 16 (dezesseis) casos positivos, com 10 (dez) pacientes em isolamento domiciliar; 02 (dois) pacientes em internação; e 04 (quatro) recuperados; 78 (setenta e oito) resultados negativos; e 11 (onze) suspeitos em isolamento domiciliar.

