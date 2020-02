Voluntários Sertanejos do Bem colaborarão na Noite do Pastel da paróquia São Francisco de Assis, em Ibaté

Noite do Pastel agitará Ibaté neste sábado - Crédito: Divulgação

Para iniciar as ações beneficentes de 2020, os Voluntários Sertanejos do Bem estarão presentes na Noite do Pastel da Paróquia de São Francisco de Assis em Ibaté, que será realizada neste sábado, 8.

Na ocasião, serão vendidos pasteis de carne e pizza pelo valor de R$ 5 cada e o evento contará também com venda de bebidas, show de prêmios e música ao vivo com o cantor Gino Bianco.

O pároco Júlio Cesar Bueno convida a todos para participarem da Noite do Pastel. “A vinda dos fiéis e amigos é muito importante e por isso convidamos as pessoas para participarem e prestigiarem a Noite do Pastel”, disse.

Ubirajara Teixeira, o Bira, membro dos Voluntários Sertanejos do Bem, destaca a importância de colaborar em ações beneficentes. “Mais uma vez estamos aqui em Ibaté, na Paróquia de São Francisco de Assis para participar de uma festa beneficente que ajudará a arrecadar fundos para a manutenção da mesma. Isso é gratificante e todos os membros dos Voluntários Sertanejos do Bem estão empenhados em ajudar e felizes pelo convite do padre Júlio”, observou.

A Paróquia de São Francisco de Assis fica localizada na rua Gelindo Thamos, nº 427, no Jardim Icaraí, em Ibaté.

Os Sertanejos do Bem são bastante conhecidos em São Carlos e toda a região, onde colaboram em eventos beneficentes, seja almoços, cavalgadas, entre outros.

