Vítima de atropelamento na Rodovia Washington Luís será sepultada em Araraquara nesta sexta-feira

Raimundo Nonato Pereira da Silva tinha 38 anos -

O corpo de Raimundo Nonato Pereira da Silva, de 38 anos, vítima de um atropelamento no km 268 da Rodovia Washington Luís (SP-310) na noite do último domingo (8), será velado e sepultado em Araraquara. A família veio do Maranhão para acompanhar o velório.

A cerimônia de despedida ocorrerá nesta sexta-feira (13), no memorial da Funerária Sinsef, com início previsto para as 11h. O sepultamento está marcado para as 13h, no Cemitério dos Britos.

De acordo com informações, Raimundo Nonato foi atingido por um Hyundai Elantra branco enquanto tentava atravessar a pista, próximo ao posto Morada do Sol. O veículo era conduzido por um empresário de 41 anos, que seguia viagem para realizar compras no Brás, em São Paulo.

Colaborou Flávio Fernandes

