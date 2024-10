ViaPaulista informa desvio temporário de tráfego na SP-255 em Araraquara

A Arteris ViaPaulista informa que realizará um desvio temporário de tráfego na SP-255 (Rodovia Antônio Machado Sant’Anna), no sentido Sul da via, apenas entre o km 74+7 e 75+200, em Araraquara. A medida é necessária para a execução e continuidade da obra de duplicação do segmento. A intervenção operacional ocorre a partir do dia 15 de outubro e segue até 31/10.

Durante o desvio, que será mantido 24h, o tráfego da pista sul (Ribeirão-Araraquara) será direcionado para o sentido oposto temporariamente e motoristas que estiverem trafegando no sentido Araraquara deverão fazer um desvio a esquerda, na altura do km 74+700. Cerca de 300 metros no desvio acessarão um segundo desvio a direta e, assim, conseguirão retornar para a pista sul, na altura do km 75.

O serviço a ser executado no local é a demolição e reconstrução do pavimento, para reforço estrutural e elevação da pista.

Todo o trajeto estará sinalizado e o tráfego nos dois sentidos será separado por balizadores cilíndricos.

Para garantir a segurança de todos é fundamental que os motoristas respeitem todas as indicações de sinalização e a velocidade máxima permitida, que será de 40 km/h, no trecho que ainda é pista simples.

É necessário que condutores redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho em obras, especialmente nas áreas de desvio, a fim de evitar acidentes, como colisão traseira e frontal.

Eventualmente, a programação poderá ser alterada de acordo com as condições climáticas e de tráfego, que será monitorado com o apoio da equipe da concessionária e por meio do Centro de Controle Operacional (CCO).

