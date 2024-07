Viação Piracicabana assume linhas da Adamantina na região

Viação Piracicabana - Crédito: reprodução/Trolebus

Usuários de transporte suburbano terão novas empresas operando suas linhas a partir de agora. A ARTESP anunciou que a Guerino Seiscento e a Viação Piracicabana assumirão as rotas que eram operadas pela Viação Adamantina, Expresso Adamantina e Rápido Linense, que desistiram dos serviços. A medida visa garantir a continuidade do transporte público, um serviço essencial para a população.

Na região, a Viação Adamantina atuava em Ribeirão Bonito, Dourado e Bocaina com linhas com destino a São Carlos. Nos últimos meses a empresa era motivo constante de reclamações por parte dos usuários. Estas linhas agora passar a ser operadas pela viação Piracicabana.

A convocação foi publicada na edição da última segunda-feira (29) no Diário Oficial do Estado de São Paulo. As empresas devem iniciar os serviços com prazo máximo de 72 horas.

Linhas que serão operadas pela Viação Piracicabana na região

BOCAINA - SÃO CARLOS

RIBEIRÃO BONITO - SÃO CARLOS

DOURADO - SÃO CARLOS

ARARAQUARA - SÃO CARLOS

Leia Também