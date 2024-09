Veja quem são as vítimas e autor de crime bárbaro na região

SIGA O SCA NO

Roberta (esposa), Cristiano (autor) e Camila (irmã) -

A pequena cidade de Boa Esperança do Sul foi abalada por um trágico acontecimento na madrugada desta quinta-feira (12). Cristiano Alves de Jesus, de 32 anos, ceifou a vida da esposa, Roberta Aparecida Ventura, de 26 anos, e da própria irmã, Camila Alves Del Passo, de 25 anos, em um crime bárbaro ocorrido em sua residência, localizada na Rua Margarida Corrêa Veneziano.

Segundo informações, Cristiano teria utilizado uma faca para cometer os assassinatos por volta das 2h da madrugada. As vítimas foram encontradas sem vida em sua casa, no Conjunto Habitacional Porfirio Mascoti, um bairro recém-inaugurado no centro da cidade.

Após o crime, Cristiano teria tirado a própria vida ao colidir frontalmente contra uma carreta na rodovia SP-255. O casal deixou duas filhas de seis e oito anos.

Os corpos estão no IML de Araraquara.

