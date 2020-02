Veja a programação completa do Carnaval em cidades da região

Carnaval em Brotas é um dos mais tradicionais na região - Crédito: Brotas Online

Analândia - Calçadão Ricardo Gregário

Sábado (22)

18h às 2.1h Abertura do Carnaval com o tradicional Pagodedo Taroba

22h às 02h - Show com a Banda Doctor Blue.

Domingo (23)

11h - Tradicional jogo Homens x “Mulherada" local: Estádio dos Eucaliptos

15h às 18h -Matinê

20h - Destile do bloco carnavalesco.Corre o Copo", com a Bateria do Bambala

22h as 02h Show com a Banda Doctor Blue

Segunda-feira (23)

19h às 22h - DJ

22 às 02 - Show com a Banda Doctor Blue

Terça-feira (25)

15 às 21h - Matinê e show com a banda Doctor Blue

Itirapina - Praça Central

Sábado (22)

19h - animação do D1 Magno

21h - desfile da Escola de Samba Voz do Morro, dos blocos, Reinado 2020

23h - baile de carnaval com a Banda Cadeia Nacional até as 3 horas da madrugada

Domingo (23)

14h - animação do DJ Magno

15h - matinê com a Banda Cadeira Nacional

21h - animação do DJ Magno

23h - baile de carnaval com a Banda Cadeia Nacional até as 3 horas da madrugada

Segunda-feira (24)

19h - animação do DJ Magno

21h - desfile da Escola de Samba Voz do Morro, dos blocos, das fantasias de luxo e do Reinado 2020

23h - baile de carnaval com a Banda Cadeia Nacional até as 3 horas da madrugada

Terça-feira (25)

14h - animação do DJ Magno

15h - matinê com a Banda Cadeira Nacional

20h - animação do DJ Magno

21h - baile de carnaval com a Banda I Cadeia Nacional até a meia-noite

Brotas - Avenida Rodolpho Guimarães e Praça Amador Simões

Sexta-feira (21)

20 às 21h - Axé e Ritmos

21h à 01h - Show com a Banda Fina Sintonia

Sábado (22)

21h à 01h - Show com a Banda Soul Mundo

21h30 à 01h - Desfile dos blocos Força na Peruca, Pira no Pepira, Abelhudos, Diretoria e Vira Latas

Domingo (23)

16h às 17h - Matinê na Praça - Axé e Ritmos e apresentações circenses

17 às 19h - Banda Sou Mundo

19h Bloco Força na Peruca na avenida. Maio Pinotti (calçado Turístico)

21h à 01h - Show fina Sintonia

Segunda-feira (24)

21h à 01h - Show com a Banda Soul Mundo

21h30 à 01h - Desfile dos blocos: Força na Peruca, Pira no Pepira, Abelhudos, Diretoria e Vira Latas

Ibaté - Pirâmide do Alemão

Domingo (23)

14h às 18h - Matinê

Descalvado - campo principal do Ginásio Municipal de Esportes

Sábado (22)

Das 19h às 20h30 - Virada do século

Das 20h30 às 22h30 - Kid +

Das 22h30 às 00h00 - Black tie

Domingo (23)

15h00 às 18h00 - Doctor Blue

18h00 às 19h00 - Velha Guarda

19h00 às 21h30 - Black Tie

21h30 às 00h00 - Kid +

Segunda (24)

Das 19h00 às 21h30 - Black Tie

Das 21h30 às 00h00 - Kid +

Terça (25)

15h00 às 18h00 - Doctor Blue

18h00 às 19h00 - Los Pernas

19h00 às 21h30 - Kid +

21h30 às 00h00 - Black Tie

