Vacinação noturna contra a Covid-19 acontece nesta segunda no PSF do Jardim Cruzado e UBS do Icaraí

A Secretaria de Saúde de Ibaté e a Vigilância Epidemiológica, estão dando continuidade ao plantão noturno de vacinação nas unidades de saúde da cidade.

Nesta segunda-feira, 27, a vacinação vai acontecer no PSF do Jardim Cruzado e UBS do Icaraí das 17h às 21h, para atender todas as pessoas que desejarem receber a vacina que também estará disponível nas unidades de saúde durante todo o dia.

É obrigatório a apresentação de documento com foto e cartão de vacinação para garantir o registro da dose aplicada.

A imunização segue sendo a principal medida para combater o avanço do vírus e garantir a segurança de toda a população e lembrando que a vacina também ficará disponível nas unidades de saúde durante todo o dia.

