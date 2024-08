Trio é preso em flagrante com carro lotado de produtos furtados na Washington Luís

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

Na noite de sexta-feira (2), um homem de 23 anos e duas mulheres, de 32 e 31 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar Rodoviária durante uma operação na rodovia Washington Luís, em Taquaritinga.

O trio ocupava um veículo GM/Prisma com placas de São José dos Pinhais (PR), que chamou a atenção dos policiais durante uma operação na praça de pedágio do km 346. Em uma busca minuciosa no veículo, os agentes encontraram uma grande quantidade de roupas, cosméticos e produtos eletrônicos, todos sem nota fiscal.

Questionados sobre a origem dos produtos, os suspeitos confessaram terem acabado de furtá-los de uma loja de roupas e um supermercado em São José do Rio Preto.

Além do flagrante por furto, uma das mulheres foi presa em cumprimento a um mandado judicial expedido pela Justiça do Paraná. As outras duas pessoas já possuem passagens policiais por crimes semelhantes.

Após a prisão, o trio foi encaminhado à delegacia de Taquaritinga, onde foi registrado um boletim de ocorrência por furto. As mulheres foram encaminhadas ao Centro de Triagem de São Carlos, enquanto o homem foi levado para a Cadeia Pública de Santa Ernestina.

