Três radares entram em operação nesta sexta-feira em rodovia da região

SP-255 - Crédito: divulgação

Começou a funcionar nesta sexta-feira (20), três equipamentos de fiscalização de velocidade – radares fixos – na SP-255, nos municípios de Boa Esperança do Sul, Jahu e Araraquara. Os aparelhos foram homologados pelo DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) e a decisão publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. O objetivo é aumentar a segurança viária e reduzir a acidentalidade causada pelo excesso de velocidade.

Em Araraquara, o radar está localizado no km 80+700 da SP-255 (Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros), no sentido Sul. O limite de velocidade é de 100 km/h para veículos de passeio e 80 km/h veículos comerciais.

Em Boa Esperança do Sul, o radar está instalado no km 105+500, sentido Norte da SP-255, com limite de velocidade de 60 km/h para todos os veículos. Já na altura do km 144+160 da SP-255, em Jahu, outro equipamento também passa a operar, no sentido Sul, com limite de velocidade de 80 km/h para todos os usuários. Os aparelhos são importantes instrumentos no trabalho realizado com foco em redução de acidentes e irão fiscalizar as velocidades regulamentadas nas rodovias.

A instalação e manutenção operacional de radares estão previstas no contrato assinado por meio do Programa de Concessão de Rodovias do governo do Estado de São Paulo, submetido à fiscalização da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo). Antes da implantação de radares, a concessionária realiza estudos com o objetivo de mapear os pontos das rodovias com maior incidência de acidentes e a média de velocidade registrada nesses locais. Os trechos com a presença dos equipamentos são sinalizados

Leia Também