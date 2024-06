Três mulheres perdem a vida após acidente em estrada na região

Rafaela e Priscila, duas das vítimas da tragédia - Crédito: reprodução/Facebook



Três mulheres morreram e um homem ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito na noite de terça-feira (25) na estrada que liga Brotas ao bairro Patrimônio. O acidente aconteceu por volta das 18h17, a cerca de 2,2 km do centro de Brotas, sentido bairro.

De acordo com a Polícia Civil de Rio Claro, um carro colidiu com uma vaca solta na pista e perdeu o controle, invadindo a pista contrária e batendo de frente com um ônibus. No carro, estavam quatro pessoas: a motorista, Priscila de Lima, de 39 anos, que morreu no local, Maria Cirlei Smanioto de Lima, de 58 anos, e Rafaela Oliveira de Souza, de 27 anos, que também não resistiram aos ferimentos. O quarto ocupante do veículo, um homem de 38 anos, foi resgatado em estado grave e levado ao Hospital Santa Therezinha de Brotas, onde passou por cirurgia. Ele será transferido para um hospital em Jaú.

O motorista do ônibus não precisou de atendimento médico. Segundo ele, o acidente foi causado por um animal solto na pista. A Polícia Militar preservou o local até a chegada da perícia.

Moradores da região reclamam da falta de iluminação na rodovia e da frequência de animais soltos na pista, que já teriam causado outros acidentes. Eles alegam que os animais vêm de uma propriedade rural nas proximidades, pertencente ao secretário municipal de obras de Brotas.

As vítimas fatais foram levadas para o IML de Rio Claro. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

