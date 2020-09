Três morrem em acidente com 8 veículos na SP-330

Crédito: Redes sociais

Três pessoas morreram em um grave acidente envolvendo oito veículos na tarde deste domingo (20), na rodovia Anhanguera (SP-330), em Ribeirão Preto.

Tudo aconteceu depois que um caminhão tombou na pista sentido capital/interior. Após esse acidente houve dois engavetamentos envolvendo sete veículos.

Um dos engavetamentos entre dois caminhões e dois carros resultou na morte de mãe e filha que estavam em um carro com placas de Valinhos (SP). No outro veículo com placas de Pirassununga (SP) estava um policial militar e sua família. A filha do casal, morreu e o outro filho teve ferimentos graves. Já o PM e a esposa tiveram apenas ferimentos leves.

O menino foi encaminhado ao Hospital das Clínicas, enquanto que os pais foram levados à Santa Casa de Cravinhos.

O local onde o caminhão tombou é uma descida acentuada e chovia, o que pode ter contribuído para o acidente.

O trânsito no sentido capital/interior precisou ser desviado, o que causou grande congestionamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também