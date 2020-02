Três jovens da região morrem em acidente no Mato Grosso do Sul

À esquerda, Cauê Kennedy Faitanini e, à direita, Rodrigo Inacio de Menjon - Crédito: Arquivo pessoal

Três jovens morreram em decorrência de um grave acidente de trânsito ocorrido na noite desta terça-feira (18), na MS-276, entre a cidade de Nova Andradina e o Distrito de Vila Amandina, que pertence ao município de Ivinhema, foram identificadas pelas autoridades.

Os ocupantes do Ford Ka, com placas de Belo Horizonte (MG), que morreram no local do acidente, são Cauê Kennedy Faitanini (24), Lucas da Silva Oliveira (25) e Rodrigo Inácio de Menjon (35), que são moradores de Américo Brasiliense.

Conforme apurado pelo site Nova News, todos eles trabalhavam em uma empresa que atua como fornecedora e montadora de equipamentos comerciais e industriais e que presta serviço terceirizado para uma usina sucroalcooleira da região.

A unidade da empresa em que eles trabalhavam fica em Américo Brasiliense.

Segundo familiares das vítimas, a previsão é de que os corpos cheguem em Américo nesta quarta-feira (19), onde deverão ocorrer os velórios e sepultamentos.

O acidente

Um caminhão teria parado na MS-276, a aproximadamente 15 quilômetros de Nova Andradina, provavelmente devido a problemas mecânicos, sendo que, outros caminhões e carretas começaram a reduzir a velocidade.

O Ford Ka, ocupado pelas três vítimas, acabou batendo na traseira de um dos veículos cargueiros.

Com a violência do impacto, os ocupantes do carro morreram na hora. Já o condutor do caminhão, com placas de Maringá (PR), não teria ficado ferido. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMR), Polícia Civil, Núcleo de Perícias, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Veículo que as vítimas estavam ficou destruído. (foto Nova News)

