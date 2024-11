Três homens são mortos a tiros em cidade da região

Na noite deste sábado (23), por volta das 20h52, um triplo homicídio e uma tentativa de assassinato chocaram Rio Claro (SP). O crime aconteceu na Estrada das Costas, em frente ao condomínio Itália, Jardim das Nações.

As vítimas, Marcelo Henrique Ferreira, 27 anos, José Cláudio Martins Nunes, 50 anos, e Gabriel Lima Cardoso, 26 anos, foram encontrados com múltiplas perfurações de arma de fogo. Marcelo estava na via pública, com ferimentos no crânio; José Cláudio, em um terreno próximo, atingido por oito disparos; e Gabriel, em um local separado, com lesões graves na cabeça e joelho.

Uma quarta vítima foi socorrida à UPA da Avenida 29 e transferida para a Santa Casa, onde permanece sedada.

No local, a polícia apreendeu munições calibre 9 mm, um carregador prolongado e um Fiat/Mobi, possivelmente usado pelos criminosos. A perícia já analisa os materiais.

A motivação e a dinâmica do crime seguem desconhecidas. Mais cedo, outro homicídio foi registrado na cidade, totalizando quatro assassinatos no sábado. A investigação continua.

Com informações do Grupo Rio Claro

