Trágico acidente deixa três pessoas mortas em Ribeirão Preto

Três pessoas morreram na marugada deste domingo (09), em um trágico acidente envolvendo uma motocicleta e um carro, na rodovia Antônio Duarte Nogueira, "Anel Viário Sul", em Ribeirão Preto.

De acordo com informações, um Fiat Strada seguia pela rodovia no sentido Ribeirão - Sertãozinho, quando por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção, colidiu contra o guard rail e capotou, ficando no meio da pista de rodagem. Um motociclista que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e bateu contra o veículo.

Equipes de socorro estiveram no local, porém os três ocupantes dos veículos já foram encontrados sem vida.

