Tragédia: homem mata ex-mulher e a irmã dela a facadas

Crédito: Arquivo Pessoal

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (27) após matar a ex-mulher e a irmã dela. O crime aconteceu no bairro Patrimônio, na área rural de Brotas. Segundo informações, o acusado não aceitava o fim do relacionamento.

Celso Nicasso tentou cometer suicídio e foi preso pela PM

De acordo com informações recebidas pelo SCA, Celso Nicasso foi casado com Antonia Simonia Favoretto, 49, por 30 anos e no ano passado eles se separaram. Desde então Celso passou a ameaçar a mulher, a qual conseguiu uma medida protetiva contra ele.

Por medo do ex, Simonia chegou a ir morar com a irmã na cidade, mas voltou para o sítio. Na madrugada desta segunda-feira, ela e a irmã Helena Favoretto, 56, saíram para ordenhar as vacas, quando foram surpreendidas por Celso que ficou escondido no mato e estava armado com uma faca.

As vítimas foram esfaqueadas e acabaram morrendo no local. A Polícia Militar foi chamada e encontrou Celso ferido nas proximidades. Ele tentou se matar com a faca, mas sobreviveu e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Assim que receber alta do hospital deve ser autuado em flagrante.

As irmãs eram conhecidas na cidade de Brotas. Simonia vendia queijo e leite na região.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Claro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também